"Znaš šta najviše boli? Ne to što ga nema, nego to što su ga zaboravili brže nego što su stih mogli da zapamte. Ljudi koji su mu visili o vratu – sada mu ni ime ne spomenu. Neki su karijere izgradili na njegovim pesmama. Popevši se uz njegov glas, uz njegove hitove, uz njegove suze pretvorene u note. Ali danas – ni sliku. Ni reč. Možda ih boli da priznaju kome duguju, a možda ih samo nije briga. Dok su njegove pesme pravile istoriju, njihove su stajale u fiokama, čekajući da ga iscede. I čim su uspeli – nestali su. Jer tuga je teška, a zahvalnost još teža. Oni što se sada kite njegovim perjem – ne znaju da to perje nije za svakoga. Ono nosi težinu glasa koji je pevao iz stomaka, ne iz kalkulacije", piše ona, pa nastavlja: