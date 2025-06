"Jako je teško kada smo razdvojeni i nikada ni jedna medalja i pehar nisu potpuni jer Filipu uvek previše nedostaje jedna strana srca, a to je njegov tata sa kojim ima posebnu vezu. Danas se zajedno radujemo Filipovom uspehu i ova sreća na njegovom licu je neprocenjiva. Zahvalna" - napisala je Snežana ponosno, pa dodala "Bravo sine, maestralno, sine"!

Snežana i Milan su počeli da se zabavljaju 2015. godine, a on tada nije zarađivao kao danas. Njegova supruga je svojevremeno otkrila da ga je izdržavala na početku njegove karijere.

- Kada smo počeli da se zabavljamo, Milan je živeo kod mene u stanu. Nije bio u dobroj finansijskoj situaciji, jer je sav novac trošio na putovanja i izlaske. Tad sam ga izdržavala i on to danas svima priča, nije ga sramota. I ne treba, jer smo sve što imamo stvorili zajedno - rekla je Snežana svojevremeno.

- Posle godinu dana zabavljanja odlučili smo da se venčamo 2016. Prijateljice su mi govorile: "Kako sada da se udaš kada si na vrhuncu karijere? On nije uspešan sportista." Govorila sam da me to ne zanima jer imamo ljubav, zahvaljujući kojoj može sve da se postigne. Tako je i bilo - izjavila je Snežana tada za "Hype".