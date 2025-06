- Gde god ima pohvala ima i kritika, to je sasvim normalno. Čovek može da odigra briljantnu utakmicu kao Mesi, pa da opet dobije neke negativne kritike, tako da to nije ništa čudno. Među narodom se to dešava i svuda u svetu. To je dobra stvar koju radi, odabrala je to da radi, dobro to radi. Ima uspeha u svemu tome, šta više?- poručio je on i otkrio da li ga je ćerka nekad pitala za savet: