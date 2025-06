- Kada smo završavali album, ja sam hteo da on ima neku ličnu notu, da mu dam što ličniji naslov. Javila nam se ta ideja o ,,Hotelu Jugoslavija”. Prvo jer imam jako ličnu vezu sa njim, odrastao sam u tom kraju, dobar deo bezbrižnog detinjstva sam proveo tamo, prve I lepe uspomene me vežu za taj deo. Onda I sva kasnija sećanja koja su lična me vežu za to. Album dosta ima tu naraciju, gde ja kroz ceo album pokušavam da prihvatim da ništa nije večno, da svemu dođe kraj, I kroz tu devojku koja mi je glavni lik na albumu, pokušavam da shvatim da ona nije sposobna za večnost I za večnu ljubav, na neki način tu govorim o sebi - rekao je Relja.