- To je neka sedma dimenzija ljubavi, ne znaš da je imaš dok se ne dogodi. Damjan je kruna mog života, sve što sam zamišljao i kako sam ga zamišljao, ispao je bolje od toga. Non stop je nasmejan i voli bubnjeve, pravi je dečak. Najlepša stvar je što sam baš njegov otac. Ne krijem da bih voleo da imam više dece, trenutno ne radimo na tome, ali želim - rekao je Sloba Radanović ističući veliku ljubav prema ulozi oca.

- Celo leto imam nastupe, mesec dana sam u Crnoj Gori i po regionu. Hvala Bogu i dalje radim dobro, mislim da treba da pružimo ljudima nešto što će da ih zadrži, da to radiš od srca i da im ulepšavaš to veče. Ja imam restoran sa kumom, ali to mi nije primarno. Nikad se nisam bavio time, kum sve vodi. Ako imamo mogućnost da zaradimo novac, trebalo bi da to plasiramo u nešto pametno što će nam donositi kasnije penziju - rekao je Sloba na račun poslovnog plana na kom takođe postiže značajne uspehe i to u više branši.