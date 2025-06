- Znamo se od ranije. Upoznali smo se u jednom kafiću. Zadnji put mi je prišao, tu smo se zapričali i eto... Tu smo se upoznali i krenuli da se viđamo. Sada je sve u redu, živimo zajedno ovde u Nišu, lepo nam je.. Željko ga obožava, druže se.. Ako me zaprosi, udaću se.. Inače, on nije dao otkaz zbog mene nego zbog naših obaveza - kaže Miljana Kulić kojoj smeta što njenog novog dečka svi porede sa Zolom.

- Smeta mi zato što uopšte ne liče, on je mnogo lepši i bolji od Zole. Ne mogu da se uporede, nebo i zemlja, dva različita sveta. Konačno sam našla nekog ko brine o meni i ko me tretira onako kako zaslužujem. Malo me je sramota da pričam na tu temu jer su u pitanju moji odnosi, ali srećna sam.