- Donekle sam i bila spremna da mu oprostim sve, ali posle poziva inspekciji da dođe u giros, od kog je i on živeo, jeste dno dna. To mu nikad neću oprostiti, za mene Dejan više ne postoji. To što imamo istu krv ne znači ništa ako je neko pokvaren. Sve ima svoje granice, pa tako i moja tolerancija. Pre rijalitija bili smo normalna porodica. I da kažem, ne postoji lako zarađen novac, svi misle da uđu i zarade laku lovu u rijalitiju, a niko ne pita koliko mogu da izgube. Mi smo sve izgubili - napisala je Suzana tada dok je on bio u "Parovima".