Dočekali smo i to da će ova nedelja da bude vrela kako zbog temperature tako i zbog tračeva. Bez dobre priče i pravih informacije nema ni dobre zabavne rubrike. Zato vam drage moje abronošice donosimo najsvežije vesti. Ovoga puta pozabavićemo se seks aferom u državnoj instituciji. Ima ih koliko hoćeš, ali jedna nam je zapala za naše britko pero. Pevačica, zvaćemo je Vitka, zavela je hirurga. On je čovek iz naroda i nije znao šta ga je snašlo. Neka se zove Lepi. Stvarno je markantan, ali eto ušao je u vrzino kolo. Evo o čemu se radi. Ovo dvoje su se upoznali na jednoj korporativnoj proslavi. Podrazumeva se da je oVitka bila gošća iznenađenja. Moš misliti, iznenadila je i sebe svojim zavodničkim mogućnostima da osvoji ni manje ni više nego dr.mr.

On je oženjen, ali šta živa duša nekad i pogreši i omrsi se o mlađe i slađe. Otpeva mu je ona "Šeki, šeki" i pomutila pamet. Doca Lepi nije mogao da potrefi instrumenta za operaciju, pa umesto u salu za intervencije otišao do intenzivne nege. Danima tako. Zapravo sve dok se nije pojavila pevačica glavom i bradom u zdravstvenoj ustanovi. Kao, ljudi moji, da ste samo videli tu scenu, pa to je za film. Ona se sredila, namirisala, obula visoke potpetice, napravila punđu i stavila đinđuve. Doktor je ostao bez teksta, zaboravio je i Hipokratovu zakletvu. Oboje izgledaju kao dva zaljubljena golupčića i to evo traje nekoliko nedelja. Glavna su tema u bolnici, a doktor čini čuda. Leči neizlečivo.