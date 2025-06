Omiljena kafana

- Naišli ste na pravog čoveka, koji će vam sve ispričati o našem Dolu. Mnogo je voleo da dolazi ovde u kafanu i da igra domine. Kocka mu je bila veliki porok. Obožavao je da popije rakijicu, pivo nije voleo. Dole je naš idol, simbol Preljine. Naš jedini pevač koji je otišao odavde i uspeo u belom svetu. Dobrivoje je držao gore na svom imanju i ovce jedno vreme, pa sam mu kosio livadu i balirao. Imao je dosta zemlje. Plaćao mi je sve to redovno, do jedno godinu dana pred smrt. Onda je to izdao nekom čoveku iz komšiluka na kraju. Bili smo jako bliski, iako je bio dosta stariji od mene. Poslednjih dana pred smrt nisam ga viđao, ali smo svi znali da je loše i pitanje dana je bilo kada će preminuti - rekao nam je grobar na početku, a sve je potvrdila i konobarica, kojoj je takođe ostao u najlepšem sećanju.