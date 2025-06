"Moj kreativni tim je bio siguran da treba da prihvatim tu ulogu i danima su me ubeđivali u to. Iako nisam bila za tu opciju, na kraju sam popustila samo iz razloga što je Jovanka bila simbol Juge, o kojoj ja pevam u ovoj pesmi, mada sada ovako obučena, mislim da nisam pogrešila i da sam je verodostojno odglumila, što će na kraju najbolje proceniti publika, posebno ona starija koja se gospođe Broz seća"- rekla je Jasna sa osmehom na licu.

Govoreći o planovima i snazi koju je morala skupiti da nastavi dalje, nakon što je izgubila rođenog brata, Jasna je rekla da je potpuno sigurna da bi je on podržao da nastavi dalje, jer je oduvek bi njen vetar u leđa.

- Mnogo je teško, ali moram da nastavim dalje. On mi je u amanet ostavio tri duše, tri njegova sina, o kojima moram da se brinem i sigurna sam da je ponosan na mene što sam skupila snagu i hrabrost da nastavim dalje. Snimajući scene u oltajmeru, u jednom trenutku sam imala utisak da je uz mene i znam da bi mi rekao kada bi me video ovako obučenu "Na šta si se to napravila avetinjo jedna". Uvek je bio duhovit i moja najveća podrška. Preteško je dalje kroz život bez njega" - kaže Jasna sa suzama u očima.