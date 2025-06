Nakon braka sa Lepom, Vladimir se oženio Suzanom Perović, te su mnogi pomišljali da ju je upravo sa njom i prevario.

Slušaj vest

Pevačica Lepa Lukić svojevremeno je bila udata za Vladimira Perovića, kojeg je uhvatila u prevari u njihovom porodičnom domu.

On je jednom prilikom govorio o njihovom venčanju i detaljima odnosa.

- Kad smo se venčali 1977. napravili smo veliku svadbu, 20 orkestara je bilo, svi pevači, imali smo jedno 400 ljudi. Sutra naslovu novinama: Udala se Lepa. Moje ime niko pomenuo nije. Mene su zvali Lepin Vlada. To je Toma Zdravković smislio - ispričao je jednom prilikom Vlada Perović.

1/10 Vidi galeriju Lepa Lukić Foto: Kurir Televizija, Stefan Jokić, Printskrin

Perović tvrdi da mu je Lepa zabranjivala izlaska i stalno bila u strahu da će je ostaviti.

- Napadala me je stalno da ću je ostaviti. Nismo mi imali neku veliku svađu, ali me je stalno sumnjičila - ti ćeš ovo, ti ćeš ono, meni će proći popularnost. Ja sam tada počeo da radim sa Šabanom Šaulićem, osamdesetih godina. On je tada bio velika zvezda. Lepi je jedno vreme pala popularnost i to je bio osnov zašto smo mi počeli da se razilazimo - ispričao je Perović.

Kako kaže jedino sa Šabanom i Lepom nije imao problem da posle koncerta plati pevače.

- Lepa Lukić i Šaban Šaulić su naša dva najbolja pevača u istoriji. Haris Džinović je jednom rekao - mrzim jedino Šabana Šaulića što peva tri puta bolje od mene - ispričao je Perović tada u emisiji "Goli život".

Lepa je svojevremeno i opisala ovu neprijatnu situaciju.

Foto: Stefan Jokić

- Rekla sam da idem na deset dana u inostranstvo da pevam. Odvezao me je do aerodroma. Cmok, cmok. Ja, kao bajagi, odem, ali sam se vratila iste večeri. Zatekla sam ih kada su se raspremili u spavaćoj sobi. Nju sam izbacila napolje onako gologuzu! Molila me da joj dam odeću, a ja joj nisam dala. Posle sam joj bacila garderobu niz stepenice i oterala je napolje - ispričala je pevačica u jednom intervjuu.

Nakon braka sa Lepom, Vladimir se oženio Suzanom Perović, te su mnogi pomišljali da ju je upravo sa njom i prevario.

Suzana je nedavno govorila o ovome i otkrila da li je u pitanju ona ili neka druga ženska osoba.

"Naopako! Kao prvo, ja sam i dalje u braku sa njim... Kako i zašto i zbog čega, to je samo moja stvar. Mi smo izloženi javnosti, tako da ljudi prave spekulacije na razne načine", rekla je Suzana.

Foto: Damir Dervišagić

"To sam baš čula, da su bile neke izjave kada sam izašla iz rijalitija, da sam ja ta žena koja je uhvaćena u toj preljubi. Ne! Na žalost ili na sreću onih što su tako mislili, nisam to ja. Bila sam isuviše mlada kada su oni bili u braku, imala sam nekih 12 godina kada su se venčali, koliko znam iz Vladinih priča. Tako da ja to nisam, to je neka druga osoba u pitanju. Naravno, ja to ime neću izgovoriti jer ne volim o tome da pričam, to nije ni deo mog života i nisam učestvovala u tome i nemam pravo da prozivam tog nekog", objasnila je ona za "Grand".

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: