- Ja sam do skoro imao imao tu grižu savest, imao sam osećaj krivice da ja to nisam uradio ne bi ni on, pogotovo kada sam pročitao neki komentar, ja inače stvarno ne ulazim u komentare jer svako ima pravo da komentariše kako želi u svom životu ali me onako, malo me dotaklo kada sam pročitao komentar kao: "Pa ti si ubio svog oca", kao "da nisi ti to uradio ne bi ni on". To me onako bocnulo i ja sam stvarno imao doskoro, kažem, tu grižu savest, zašto sam ja to morao, da nije video od mene... Ali, opet kada razmislim on je odrasla osoba on je sam to birao u životu - kaže Darko i naglašava da su se i majka i on i brat, pa čak i očeva majka "godinu dana smo se borili sa njim da to ne radi zato što nije bio potpuno zdravstveno stabilan i godinu dana je ta tenzija trajala kod nas u kući".