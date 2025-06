- Dva meseca sam sa sekirom išla posle "Farme", nosila sam je u velikoj tašni. Policajac me je na prelazu kod Skupštine zaustavio i ljubazno zamolio da to malo uvučem u tašnu. Kaže - on me razume. Danas su rijaliti malo drugačiji - ispričala je Bebi svojevremeno za domaće medije.