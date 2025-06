Kako prenose domaći mediji, pevačica ima nameru da kupi nekretninu i to u elitnom delu naše prestonice.

- To me niko nije pitao zašto baš Beograd. Zato što je sve ovde počelo. Mislim, tu me nekako publika prvo prihvatila. Ja sam dužna publici da pružim i da im se odužim. Ovde su moji prijatelji i moja druga familija - ispričala je Senidah.