- Što se mene tiče, prvi put sam u zatvoru bio zbog utaje poreza, a drugi put zbog pokušaja ubistva - zaprepastio je Boban Rajović kada je u emisiji uživo otkrio do tada nepoznate detalje iz njegovog života.

Kako je objasnio, sve je to produkt nepoštovanja zakona strane države.

- Kada si mlad i odeš u neku sređenu državu ne možeš tek tako da ignorišeš zakone. U zatvoru sam bio zbog saobraćajnih prekršaja. U jednoj sređenoj državi ideš u zatvor zbog nekoliko saobraćajnih prekršaja, prolaska kroz crveno svetlo i svađanja sa policajcem koji te je zaustavio. Iskren da budem, voleo bih da idem u taj zatvor, o kom vam pričam, bar jednom godišnje pošto je tamo kao da si na odmoru. To je otvoreni zatvor, možeš da izađeš kad god hoćeš - objasnio je Rajović u emisiji "Amidži šou".

Priznao da je varao ženu: "Sve mi je oprostila"

- Glupo bi bilo da kažem da nisam pogledao drugu ženu, a radim posao koji radim! Ranije je bilo drugačije, sad sam zreliji. Sad da se vratim u taj period kad sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto jer se ne stidim ničega. Nikad nisam obrukao suprugu, da me neko vidi da šetam s drugom ili da me je neko uhvatio s drugom, smatram da sam tu čist. Imam sreću i da imam razumnu decu, širokih su shvatanja, znaju šta moj posao nosi, imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kad su me ćerke kritikovale za neke stvari koje su bile u medijima. Poštujem i cenim njihove kritike, znam da budem detinjast, istrpim kritiku kad zaslužujem da budem iskritikovan, ako je otišlo daleko, molim za oprost, bude mi oprošteno, nadoknadim sa ozbiljnom dozom ljubavi i davanja u svakom segmentu njima i poštovan sam otac i roditelj.