- Mogao je da prođe slomljene glave ili noge. Šalim se, mi smo prijatelji i saradnici 30 godina otprilike, puno smo radili i putovali dok je bio u bendu 'Ritam srca'. On je veliki drug, džek, kavaljer, pravi prijatelj, a to što on non-stop priča o ženama, pa on voli da je okružen lepim ženama, a ja sam uvek bila brat - ispričala je Mira Škorić jednom prilikom u emisiji "Nikad nije kasno" u kojoj je upravo Jakšić ugostio.