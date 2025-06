Varala muža sa pevačem

Zorana je sve šokirala kada je javno priznala da je varala muža.

- Bila sam ovde u Beogradu. Bila sam ljuta i razočarana jer sam znala da je imao neku vezicu. On je uvek dolazio kući i posle svake prevare donosio je neki trofej, neki nakit. Tada sam u Beogradu upoznala jednog slikara i bila sa njim u vezi. Prijalo mi je. Prijalo mi je da sebi dokažem da sam ženka. U tu vezu nisam stupila da bi se osvetila mužu. Jednostavno mi je taj čovek prijao i ja sam se pustila. Posle sam se vratila mužu i mislim da je primetio da sam ga prevarila. Bila sam jako umorna, on me je sačekao na aerodromu a ja sam na povratku kući spavala u kolima. rekao mi je - ti ili si izlazila svaki dan, ili si me varala svaki dan, ili si postala frigidna. Ja sam mu rekla kako sam tužna jer sam napustila prijatelje. On mi nikada nije ništa rekao. On je to osetio jer je to i sam radio, rekla je ona svojevremeno u emisiji Goli život.