- On je znao, ja sam znala. Ništa na ovom svetu ne može pripremiti čoveka na taj trenutak kada pogled postane zbogom.Držala sam mu ruku kao da ću moći da ga zadržim ovde. Ali, ruka mi je ostala prazna, a duša puna onoga što nikad više neće biti. Još ne mogu da ga gleda, još ne mogu da ga slušam. Svaki dan bez njega me podseti da smo se poslednji put dogovorili da se ne oprostimo- napisala je ona.

Naslednica pevača nedavno se osvrnula i na to što su mnogi pevači sa estrade zaboravili Sinana:

- Znaš šta najviše boli? Ne to što ga nema, nego to što su ga zaboravili brže nego što su stih mogli da zapamte. Ljudi koji su mu visili o vratu - sada mu ni ime ne spomenu. Neki su karijere izgradili na njegovim pesmama. Popevši se uz njegov glas, uz njegove hitove, uz njegove suze pretvorene u note. Ali danas – ni sliku. Ni reč. Možda ih boli da priznaju kome duguju, a možda ih samo nije briga. Dok su njegove pesme pravile istoriju, njihove su stajale u fiokama, čekajući da ga iscede. I čim su uspeli - nestali su. Jer tuga je teška, a zahvalnost još teža. Oni što se sada kite njegovim perjem – ne znaju da to perje nije za svakoga. Ono nosi težinu glasa koji je pevao iz stomaka, ne iz kalkulacije-istakla je Đulkica.