- Kasnije sam otišla pod Ostrog i razgovarala sam sa duhovnikom i upitala sam ga: ‘Kako je moguće da je moja majka rekla da je više volela svog muža nego svoju decu?’ On mi je rekao: ‘Pa to je sasvim normalno. Voli se Bog, pa se voli muž, jer on je njoj dao decu, pa se vole deca, jer deca dođu i vi ih iznedrite i oni odu iz vašeg života.’ Tada sam shvatila poentu! Nema, dakle, griže savesti u smislu zapostavljanja dece, ako si okrenuta suprugu - objasnila je ona tada.