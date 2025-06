Danas živi u prelepoj kući

"Moji vršnjaci mi mirišu na smrt"

- Mnogi me pitaju da li sam zaljubljena, a ja ne lažem. Da sam zaljubljena, nisam, nemam emotivnog partnera. Zaljubljena sam u moj nov način muzike. U životu sam imala dve ljubavi i stvarno mislim da je to malo i da sam zaslužila još. Nisam imala samo dve veze, ali sam imala samo dve ljubavi. Svi znamo šta je to nešto, a šta je prava ljubav. 1996. sam mnogo volela, a onda nas je on napustio, a ja sam od tada sakata, ali život ide dalje. Meni neko mora da se sviđa, da bude šamantan. Muškarac mora da me impresionira, da budem ponosna na njega. Moji vršnjaci mi mirišu na smrt - rekla je ranije Goca u emisiji "Premijera Vikend specijal".