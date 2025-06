Pevačica Slavica Ćukteraš pričala je o manje poznatim detaljima iz privatnog života i to kada je meštanin Šapca otkrio jednu tajnu. Slavica Ćukteraš rođena je u Šapcu, a kada su njene komšije trebalo da govore o njoj, saznalo se da je mnogi u ovom gradu znaju po nadimku Bebana.

- To mi je nadimak, jer kad sam se rodila roditelji nisu znali koje ime da mi daju. Zvali su me zato Beba i Bebana. Kada je došlo vreme da mi se izvade dokumenta i da se dete prijavi, morali su da se odluče za ime. Moj deda je preminuo 15 dana pre nego što sam se rodila i zvao se Slava, pa sam po njemu dobila ime Slavica - otkrila je pevačica.

- Moji me i dan danas zovu Bebana, niko me ne oslovljava sa Slavica. U Šapcu me svi znaju po nadimku i kad sam se pojavila na sceni svi su se čudili: "Kako je ona Slavica?" - otkrila je pevačica u emisiji "Exkluziv Night".