- Reč je o mojoj izjavi gde sam pričala o situaciji koja se desila pre 20 godina kada mi je Oliver Mandić preneo saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen - otkrila je Jelana posle suđenja.