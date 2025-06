"Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub i tagovao se na mrežama. Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na grupni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se… U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista pre dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača. Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao… On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekrštenim rukama. Odlučio sam da izađem iz automobila. Krenuo sam, on me pitao možemo li porazgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao sam: ‘Možemo.’ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac. Pao sam i onda je usledilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko sa belim patikama koji ga je odgurnuo… Krenuo sam da ustanem misleći da je gotovo… Kako sam digao pogled, vidim leti crna cipela prema meni. Digao sam ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su popucale moje kosti… Zamisli da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je bio pokušaj ubistva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer, to nije f od fera. Nisam ga prstom taknuo! Mogao sam izgubiti vid, jer sam nedavno imao operaciju… I dalje nije sigurno, prati se… Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo videli. Sve laže! Dok me šutirao, stalno je govorio: ‘Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**ću ti majku!’ Molim policiju Hrvatske da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovek je hteo da me ubije ili onesposobi za čitav život", ispričao je Saša Mirković za Face TV.