- Evo vidite kako prodajem piliće, zatekli ste me kući. Jedan dan sam bila ispred radnje i upoznala se sa tom ženom, ona me pitala da okačim reklamu na Instagramu i to sam i uradila, jer svakome hoću da pomognem. Ispalo je kako sam otvorila radnju, što nema veze sa vezom. Nije ona mene iskoristila, ja sam svesno to uradila i nije mi krivo. Ne znam šta se dešava, samo znam da piliće ne prodajem. Ušla bih u rijaliti ako se ostvare svi uslovi na obostrano zadovoljstvo i od toga planiram da pokrenem taksi udruženje i izdajem apartmane stan na dan – rekla je Miljana na samom početku.

- Mnogo mi je teško, on je otišao u selo kod njegovih. To se jutros dogodilo i na ivici sam suza, ali ne mogu da plačem jer sam ceo dan plakala. Čuli smo se i dopisivali kad je otišao, pisaću mu odmah posle. Ne očekujem da će se vratiti, jer on ne dolazi nepozvan, a moja majka je bila stroga i neprijatna prema njemu i rekao mi je da ovde više neće da se vraća. Nisam planirala svadbu, nigde ne želim da žurim i trčim pred rudu. Do danas je bilo prelepo i bila sam srećna. On je zreo, stabilan i može da me isprati u svemu – priča bivša rijaliti učesnica i dodaje da zbog cele situacije ne priča sa majkom Marijom.