- Nije mi detaljno pričala, ali sve što mi je rekla je tačno. Čuo sam da je pokrao detetu zlato, poklone, to je katastrofa što on radi - rekao je Taki.

Dete mi je kidnapovao i pretukao

- Budala, izmišlja. Vi mene već godinama znate, kako se borim za dete, a ne ko oni koji naprave dete, pa ga puste niz vodu. Maja se žalila na mene? Može da se žali, naravno, kada joj ne dozvoljavam da ide kod njega u Crikvenicu! Naravno da sam ja protiv svake veze kada je on u pitanju. To nije sreća za nju, šta će joj taj koji joj zabranjuje sve, nanosi joj suze svaki dan? Oteo joj je pasoš, tukao je, stavljao pištolj u usta, gadao nožem, davio. Zamislite šta moje dete preživljava van kamera, užas! Ne mogu noću da spavam. Svaki roditelj bi mu otišao na kuću! On je nasilnik, on je za zatvor, a plaši se jer zna kako u zatvoru prolaze nasilnici nad ženama. Nije hteo da mi da Maju na telefon. Kada sam rekao da ću da zovem ambasadu i policiju, istog trenutka su uključili telefon i zvala me je, kaže: "Doći ću sutra kući". Poslao sam mu poruku da ću da idem u ambasadu da prijavim da mi je dete kidnapovano - rekao je Taki za medije.