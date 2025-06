- Iako se za početnike prepoučuje da odmah izbace album mi smo to oformili na drugačiji način ali ne bih da otkrivam. Imam tu četiri pesme, peta je na pola stvarno dosta radim i stalno sam u studiju, a pesme koje biram..ranije sa mnogo luitala po žanrovima kao da vidim šta hoću, neći šta mi leži. Iz tog iskustva sam shvatila da treba da slušam sebe i da ono što osećam peva i da se to upkuje u trend. Sve pesme koje sam pevala sam nekad proživela tako ih i osećam - kaže Tea Bilanović pa dodaje da li je isplativo odmah izbaciti album ili pesmu po pesmu.

- Puštanje celog albuma to rade velike zvezde gde ti možeš očekivati da svaaka pesma dobije pažnju. Što s enas mlađih tiče mislim da to nije baš pametno, ja to tako neću raditi. Mislim da je bitno ulagati u karijeru i disografiju jer je to ono što tebe gradi kao ličnost a ne prepevavanje i kaveri i svirke. Sve što zaradim uložim u sebe.