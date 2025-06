- Ne umem da se foliram, iskrena sam i to me je u životu mnogo koštalo - počinje pevačica, i dodaje:

- Tokom cele karijere imala sam ozbiljne lomove. Mene je snašla ta užasna boleština i o tome ne volim da pričam. Teško mi je i samo kada se setim tog perioda kada sam imala četiri operacije na onkologiji, kada mi je život visio o koncu, s pitanjem da li ću ikada moći da pevam, pa sve te medijske pauze koje su išle uz to - objašnjava Škorićeva.

- Imala sam teške borbe, terapije, periode izolacije, a to su strašni lomovi. Snagu sam našla u činjenici da nikada nisam prihvatila bolest. Nikada nisam poklekla, kada je bilo teško pa i najteže, ja sam se dizala i išla napred. Medijske pauze su me mnogo koštale, a svi ti nazovi prijatelji oko mene su se radovali, živu su me sahranjivali - govorila je pevačica.