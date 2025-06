Nikolina Lekić, poznatija kao NIKO, mlada pevačica srpskog porekla koja živi i stvara u Švedskoj, nastavlja da tiho, ali sigurno gradi svoj put na muzičkoj sceni. Nakon što je šira publika zapazila njen glas u švedskom "Idolu", usledili su singlovi "Need You", "It’s Only Love" i "Love is Real" – pesme koje su pronašle put do radijskih stanica, ali i do srca publike.