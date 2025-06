Ipak, da nije muzike, on bi se bavio, kako kaže, kuvanjem jer mu to ide od ruke.

- Volim da kuvam i spremam, razumem se i ne mrzi me, to je neverovatna stvar. To je jedna od retkih stvari, kojom pored muzike mogu da se dugo bavim. Kada spremam hobotnicu to ne može bez četiri, pet sati u kuhinji i to me ne mrzi da spremam. Tako da bi sigurno bilo kuvanje nešto čime bih se bavio da nije muzike.