- Puno je bilo pitanja koja su vezana za prsten i da li je sve bilo iznenađenje. Prsten sam ja birala. Iskreno, nikada ne bih dozvolila muškarcu da mi bira nešto što ću ja da nosim na ruci svaki dan. Druga stvar, ispostavilo se kao pravi potez jer kada smo išli da gledamo prstenje, ja sam uvek znala šta hoću. Ja pre toga nikada nisam probala verenički prsten i htela sam da budem sigurna da je to to što hoću - rekla je Zorannah.

- Mi smo aplicirali da se venčamo u Holandiji još u septembru prošle godine i rekli su da će biti između 4-8 nedelja, ali, niko nas ni nazvao do dana današnjeg. Svo to vreme smo mislili da ćemo se venčati i da nikome nećemo reći to. Da obavimo veridbu kada odemo na odmor, objavimo to i onda da objavimo da smo venčani. Međutim, Holandija funkcioniše po jako čudnom principu, ne znam da li su izgubili naše papire i šta je bio problem, niko nas nikada nije zvao. Tako da, nismo venčani iako smo trebali da budemo - rekla je ona, a preneo Telgraf.