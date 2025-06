- Često su dolazili kad su bili klinci. Sad su odrasli ljudi, imaju porodice, pa im ovo mesto više nije atraktivno. Pravili su često žurke, čula se buka, ali to su mlada deca, razumljivo je. Sad su baš dobri, nisam verovao da će izrasti u takve ljude. Jednom je došla policija, a Veljko je izašao kroz prozor, pa niz oluk da bi im pobegao. On onako žilav i mršav, šta je to za njega. Gledao sam s moje terase, bilo mi je smešno - ispričao je sagovornik za Kurir.

- Nije me izveo iz lokala kako se priča, ja sam išao kod babe koja živi kod Hrama Svetog Save. Vidim u tom trenutku kako izleću iz kafića neka dvojica i kreću prema meni. Meni je to bila normalna pojava, navikao sam da mi ljudi prilaze, naročito ti mlađi fanovi. Startuje mene Veljko i podravlja me. Ja mislio neki fan. Ne pratim toliko medije i estradu da bih ga znao po liku. Prvo mi je pohvalio emisije, rekao je da mu sviđaju, a ja sam mu se zahvalio.. Onda me je upitao zašto prozivam njegovu majku. U tom trenutku nisam shvatio da on govori o Ceci. Meni prolazi kroz glavu neka jadna sekretarica, neka zamenica od direktora, svašta mi se motalo. Odmah sam krenuo da se izvinjavam i da mu govorim da ja ne bi vređao nikad ničiju majku. A on mi kaže "Hoćeš da ti pustim da si prozivao moju majku", a ja mu rekao "Zašto bih prozivao tvoju majku". Veljko mi je na to odgovario "Moja majka je srpska majka, simbol srpskog naroda", tu sam skapirao da pričao o Ceci. Rekao mi je niko ne može da proziva moju majku i upitao me dal sam ja Srbin ili Amerikanac. Na kraju mi je rekao sve je u redu snimaj emisije, ali nemoj više moju majku da diraš - rekao je Teša.