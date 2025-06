Slušaj vest

Majka Miljane Kulić, Marija Kulić, večeras je pozvala policiju i Hitnu pomoć kako bi njenu ćerku odveli u bolnicu Gornju Toponicu, tvrde mediji.

U kući porodice Kulić večeras je došlo do žestoke svađe, nakon koje je Miljana Kulić odmah kontaktirala medije i ispričala sve što se desilo.

Rijaliti učesnica je bila jako uznemirena, te je rekla kako će je majka smestiti specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti.

- Ona me je nagovarala da se pravim luda u Toponici, kako bi dobila potvrdu da sam bolesna, a ne zdrava, da ne bih plaćala kaznu Đedoviću i Matoroj. Sada me ucenjuje i rijalitijem! Upravo je pozvala Hitnu pomoć i izvređala me je, svašta mi je rekla. Ja sam joj samo rekla da danima ne sprema da jedemo, danima smo gladni, tata mesecima jede konzerviranu hranu. Ja sam bila naručila picu, a ona ju je bacila psu, a ja ceo dan ništa nisam jela - rekla je Miljana Kulić za Informer, pa dodala:

- Sada me vodi u Toponicu, a tamo pacijenta ništa ne pitaju. Tamo je kako staratelj kaže, tako mora da bude. Ako staratelj kaže da pacijent mora da ostane, oni ga ostave. Marija će sada reći da sam bolesna i da neće više da me čuva, da me ostave tamo. A ja sam sve to prihvatila jer nisam mislila da rođena majka može da te izda.

Miljana Kulić, koja je bila veoma uznemirena, rekla je da je sve kulminiralo zbog novca.

- Marija je sada pozvala policiju u Hitnu, kako bi me tamo ostavila. Hoće da me liši posla jer zna da će me Pink zvati, i zato što sam rekla da više neću njoj da dajem novac. Osam godina sve njoj dajem, a sebi osim garderobe nisam ništa kupila. Svi rijaliti učesnici putuju, kupuju sebi, a ja moram celu porodicu da izdržavam - više ne mogu tako. Svi su mi govorili da me ona gleda samo kroz pare - rekla je ona za Informer, pa otkrila da strahuje za svoju budućnost:

- Plašim se. Znam da će me smestiti tamo. Ucenjuje me da neće dolaziti, da mi neće donositi cigarete. Neću više da živim s njom u ovoj kući koju sam sama sagradila.

Kurir.rs/Informer

