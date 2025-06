- Život mi je odavno u koferu, što više prolazi vreme, sve više se smanjuje svet u mojoj glavi. Za mene nije bitno da li je to Istanbul ili Beograd. Jedino u Americi ne bih mogla da živim. Vaspitana sam tako, dosta sam konzervativna. Otišla sam u Istanbul, ostavila sam karijeru, bilo je teško, bila sam u stranom svetu, koliko god su ti ljudi bili fini prema meni. To mora da bude ljubav, ako nije, to je onda mučenje. Toliko sam bila zaljubljena u svog muža, tadašnjeg dečka, da sam otišla glavom bez obzira, nisam razmišljala. Gubim vezu sa realnošću kada se zaljubim - iskrena je pevačica.