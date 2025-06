- Jovančo Micić, tako me je zvao. Moj strikan, uvek dovoljno prisutan da me podseti "Šta god da ti treba, meni prvo reci". Mnogo ćeš mi nedostajati i ti, tvoj smeh i naši razgovori...

- Osetljiva sam na agresiju, bezobrazluk, nevaspitavanje. Društvene mreže dovele su do toga da se svačije mišljenje čuje, a kada vidite koliko ima izopačenih, nesrećnih i frustriranih ljudi koji se ne bave sobom, nemoguće je da vas to ne poremeti. Velika je to i ozbiljna tema.