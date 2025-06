Transrodna pevačica Elektra Elit šokirala je javnost kada je priznala da se bavi prostitucijom u Švajcarskoj gde je to legalizovano, a potom je otkrila da će primati i penziju.

- Ako živim u Srbiji, biće to sasvim dovoljno, a ja neću starost dočekati ovde, tako da biće mala. Bila bi 4.000 evra, malo je to za Švajcarsku. To i nije tako bolna tema koliko je plaćanje poreza, jer imam klijente koji bi sve karticom - šokirala je ona tada.