- Jako je teško i to su neke stvari zbog kojih, neću reći da se kajem, jer ne želim da živim sa kajanjem i razmišljanjem da nešto nisam trebala i da sam mogla drugačije, jer me to ubija i čini da se osećam loše. Sve je to trebalo da se desi, jer me to napravilo u ovo što sam danas. Napravilo me ovakvom ženom i ovakvom Lunom kakva jesam. Sebi se danas jako sviđam i zadovoljna sam onim što vidim u ogledalu i ponosna sam na sebe. Nakon svega kažem sebi da je sve to tako trebalo, da bi me napravilo ovakvom“, istakla je ona.