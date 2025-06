U međuvremenu smo saznali da je kompozitor, inače tvorac velikog broja vanvremenskih hitova, Rade Vučković dobio 40 odsto manju isplatu nego ranijih godina, a on nam je to i potvrdio u razgovoru koji smo obavili s njim.

- Evo, ni ja ne znam šta je to. Jeste istina da sam dobio 40 odsto manje para. Čuo sam da su i drugi dobijali mnogo manje. Nešto su odbijali, kupovali, isplaćivali advokate. Planiram da ovih dana odem tamo i vidim o čemu se radi i zašto sam manje plaćen. Ništa više ne znam od vas, verujte mi - rekao nam je Vučković, ne želeći da govori o tome kolika suma novca mu je isplaćena.

Prema saznanjima do kojih smo došli, Rade je prošlih godina dobijao iznos od oko tri i po miliona dinara godišnje, a ovaj put su mu uplaćena samo dva miliona.

- To nije samo nama tako ili bilo kom autoru i kompozitoru pojedinačno. Svi smo isplaćeni manje, a odgovor se još uvek ne zna. Toliko mogu da vam kažem - poručila je ona.

