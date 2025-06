- Vezivanje pertle, naglo saginjanje po predmet koji je ispao, brzo konzumiranje hrane, sve je to, kada sada gledam iz ove perspektive, dovodilo do aritmija, koje su prolazile nakon petnaestak minuta. Posle toga sam se osećao uglavnom izmoreno i nemoćno, a bolovi su se širili u ramenom delu, plećkama i vratu. Već u petnaestoj godini, odnosno prvoj godini srednje škole sam potražio lekarsku pomoć. Lekar pedijatar mi je tada prepisao bez posebnih pregleda jedan lek za kontrolu aritmija. Inače, taj lek je simpatolitik koji je neselektivni beta blokator. Simpatolitici se koriste za tretiranje hipertenzije, anksioznosti i panike. Bio je prvi uspešno razvijeni beta blokator. Mala doza, po četvrtina ujutro i naveče.

- Uzimao sam ga sve više, jer su aritmije bivale sve učestalije. Kada popijem lek, nakon dvadesetak minuta sam se dobro osećao i to je tako trajalo i trajalo. Ljudi i ja u mojoj okolini su smatrali i trvdili da sam čak nasledio od oca srčano oboljenje, jer je on već u 48. godini preminuo nakon dva uzastopna infarkta, a pre toga je imao tešku operaciju srčanih zalizaka i ugrađen pejs mejker. Prihvatio sam da sam to genetski nasledio od njega i da me tek u nekim srednjim godinama očekuje pakao, pa sam se bojao da ću kao i on rano preminuti. Kako su godine odmicale, preživljavao sam sve veći pakao. Uglavnom sam sa sobom, razmišljajući o tome šta me čeka.