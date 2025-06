Bresvica se snimila sa dugom plavom kosom, plavim sočivima i tetovažom koja se do sada nije mogla videti.

- Ja sam počela da radim od svoje 15. godine, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da moram da uzimam novac od svojih roditelja, posebno za tako neke stvari koje sam ja želela sebi da kupim, na primer, šminku i odeću. Meni je to bilo strašno, tako da sam ja počela rano da radim. Moj prvi posao je bilo šminkanje, time sam počela prvo da se bavim i to mi je bio plan za budućnost. Zato se sada sama šminkam za svoje nastupe, osim kada su spotovi u pitanju, tu ne mogu sama, jer snimanje traje po 15, 16 sati i nemam snage još i za to. Imam tu sreću da su moji najbliži prijatelji zapravo moj bjuti tim, moja najbolja drugarica i tri druga su moj čitav tim - rekla je pevačica.