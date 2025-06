- Mnogo mi je krivo zbog Miljane, ali ne mogu da kažem da je Marija kriva, to ne bi bilo fer, ogrešio bih dušu. Miljana je jedini krivac, ona sama sebe dovodi u takve situacije, tim načinom života, ponašanjem, ispadima... Pravi sve goru i goru od sebe, a ne bi trebalo. Ona je naša najveća rijaliti zvezda, ne znam zašto to sebi dozvoljava - poručuje Lazar.

- Zvala me je 50 puta i poslala stotinu poruka, nisam joj se javljao jer znam kuda bi priča vodila, a nemam nameru da budem sa njom u romantičnom smislu. Slala mi je slike nje i njenog dečka. Pisala mi kako se posvađala sa njim i kako će da se pomire, verovatno je očekivala da joj kažem "Nemoj da se miriš". Nije to meni smetalo, nisam se osećao maltretirano, da me niko ne shvati pogrešno. Razmišljao sam da li da joj odgovorim, ali sam zaključio da bi to bila velika greška - zaključio je Čolić.