- "Prošla si pored mene", tu mi je pesmu dao Dragan Stojković Bosanac, a ja uopšte nisam znao da je to Hakala uradio. I ona je kod mene bila veliki hit, a kod njega ne. I onda se prošle godine pojavi čovek koji je napisao tu pesmu, posle 30 godina. Imao sam stravične probleme s njim. Kao autor pesme tražio mi je novac, ali to smo nekako sredili. Tu pesmu je meni poturio Bosanac, tad je to moglo da ukradeš, da uzmeš, sad to nema šanse - rekao je Kuki u podkastu.