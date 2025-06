- Janko je blizak prijatelj s direktorom Sokoja Dejanom Manojlovićem, on ga je zaposlio na tom radnom mestu. Naravno da nama smeta što se u Sokoj, koji pripada nama autorima, dovode ljudi s političke strane. To se ranije nikada nije dešavalo, pa je očekivano što nam to smeta, jer ne želimo da nama upravljaju partijski funkcioneri. Šta je taj Janko uradio do sada? On kao direktor naplate treba da brine o tome da Sokoj dobija novac od košuljica koji mu po pravilu i pripada, ali on se proteklih godina više bavio zapošljavanjem svojih partijskih drugova i njihovih srodnika - kaže naš izvor i dodaje: