- Nakon razvoda od Ace, Sonja je nekoliko godina živela s ćerkama u toj kući, ali, kao što je poznato, nekretnina s dvorištem zahteva mnogo vremena za održavanje i dosta ulaganja, pa je to bio jedan od razloga zašto je odlučila da je proda. Kupio ju je jedan estradni menadžer. Od dobijenog novca, Sonja je mogla da priušti dva stana - kaže naš izvor.

Inače, Sonja veoma drži do enterijera, pa je i nekretninu u koju se preselila sama opremila uz pomoć starije ćerke Sofije, ali je osluškivala i želje mlađe Viktorije.

Podsetimo, Lukas je nakon razvoda otišao u stan iz kojeg se nedavno iselio. On sada živi u kući u Novom Sadu i, kako je istakao u izjavi za medije, prija mu promena. Tamo je pronašao mir.

Inače, on je u svojoj knjizi "Ovo sam ja" opisao do detalja kako su izgledale njegove i Sonjine svađe.

- Počinju svađe. Strašne. Oboje smo, naravno, grešili, ali nismo priznavali svoje greške. Kroz svađu sam shvatio da je počeo da se vraća stari Aca, koji govori ono što misli i radi ono što hoće. A pošto je to bilo zabranjeno, počeo sam da dolazim kući pijan, dekintiran, drogiran. Aca u najgorem izdanju! I sve je polako počelo da gubi smisao. Nabrajala je u svađi šta sam sve ja. Naše svađe su bile užasne. I to svađe pred decom. Od dranja nam izlete žile na vratu i kao da će eksplodirati. Tvrdoglavi oboje, ne prihvatamo svoj deo krivice. Užasne rečenice. Volim je, a vređam je. Kad sam hteo da krenem, ona mi se unela u lice: "Da nećeš da me udariš?" A pogan jezik čak i za razjarenu ženu - napisao je Lukas i dodao da je tada priznao nepostojeću krivicu za porodično nasilje i dobio godinu i po dana, uslovno na tri godine.