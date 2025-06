- Mogu da otvorim novi Instagram i da pozovem moje prijatelje iz medija i moje fanove putem Fejsbuka na kome me prati milion ljudi, i da vrlo brzo dođem do broja pratilaca koji sam imala. Bez obzira na to što je moj Instagram bio jak medij zbog riča i šera, moja karijera nije Instagram, već 30 godina muzike. Gašenje jedne mreže ne može da bude gašenje jedne ličnosti. Udarili su mi na hleb. Pre neki dan sam obrisala i aplikaciju Iks. Šta god ja tamo napišem ili koje god mišljenje da iznesem, oni se isključivo vraćaju na priču o mom polnom organu. Samo ih to zanima, kako ona izgleda - priznala je JK u emisiji "Stars specijal" na Kurir televiziji.