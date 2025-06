- Vidim da je spot napravio haos, što verujem da je njima bio cilj, razumem sve to u potpunosti. Što se mene tiče, za moj ukus, u smislu da ja nešto tako uradim, ne bih, jer je meni malo previše, nekako privatno. A opet, drago mi je što on ili ona to nisu uradili sa nekim drugim, nego što su zajedno kao muž i žena to uradili, brutalno dobro izgledaju oboje u spotu, predobro je snimljen spot, tako da, što da ne. Nisam baš pregledavala svaku sekundu pa da znam svaku scenu, ali celokupno mi se sviđa kako to izgleda.