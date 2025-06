Pošto inače posmatram život sa neke umetničke strane, nekako shvatam da je on satkan od filmskih scena.Kad sam izašao iz rijalitija, tada sam zapravo odradio nalaze i video šta mi se dešava sa bubrezima.

Doktori su rekli da postoji mogućnost da dođe do propadanja bubrega i da ću možda tek oko šezdesete godine da se desi. Pre transplatacije nisam imao bolove, ali sam osećao jasno da imam umor i zamor - rekao je Samir, te je potom otkrio nepoznate detalje iz vremena kada je boravio u Turskoj zbog same intervencije:

Životne navike jesam promenio, uvek sam se bavio sportom, ali čovek se opusti što se tiče ishrane. Dosta sam radio protiv sebe i kad sam trenirao ishrana mi je bila bazirana na proteinima, a njih sam morao najmanje da jedem. Sad ne pijem gazirano, alkohol jedna čaša eventualno i to je sve.

Bio je hrabar i držao se dobro, sve do trenutka kada je trebalo da mene uguraju u lift, da krenem i ja u salu. Tada smo se pozdravili, a on je zaplakao, ja sam kraičkom oka video suzu na licu. Nisam hteo da paničim jer, da je nešto trebalo da se desi, desilo bi se. Šta da radimo.Samir je potom govorio i o deci, koja imaju autizam, ali ih to ne sprečava da žive najbolje moguće.