Pevačica Nada Obrić danas puni 77 godina, a već nešto više od decenije je u penziji. Kako kaže, da je to jedini novac od kojeg mora da živi ne zna kako bi skrpila kraj sa krajem. Nada Obrić je dobitnica mnogih prestižnih nagrada i veliko ime u muzici, pa mnogi zaneme kada čuju kolika joj je penzija.

- Ja sam dobitnik svih mogućih postojećih nagrada, u statusu sam istaknutog umetnika, dobila sam i nagradu za životno delo i nacionalno priznanje, a da ne govorim o ostalim nagradama. Ja nemam nacionalnu penziju, imam priznanje, ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sad je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji treba da dobije nacionalnu penziju. Od svih priznanja imam ličnu satisfakciju - rekla je Nada i otkrila kolika joj je penzija.

- Negde ja krivim same nas zato što nemamo nacionalnu penziju. Četrnaest godina sam radila u opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon, ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam 16.000 i nešto. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penziju, sad je to 51 evra, a ovde u Srbiji sam dobila 12.000 dinara u startu i sad je to 16 hiljada. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali imam srećom decu koja mi pomažu - rekla je pevačica nedavno za domaće medije.