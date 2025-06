Retko kada govori o privatnom životu, pa je to tema koja često intrigira javnost. Ono što se zna jeste da je otac sinova i da je trenutno u braku sa 14 godina mlađom pevačicom Ksenijom Milošević.

Ono o čemu je kompozitor retko pričao jeste njegovo obrazovanje. Iako je pravi profesionalac u svetu muzike, on je upisao fakultet koji nema veze sa umetnošću.

Malo ko zna da je Mare studirao na Poljoprivrednom fakultetu i to po želji svojih roditelja. Nakon što je odslužio vojni rok u Ljubljani, Saša se vratio u Beograd i upisao studije.

- Studirao sam prehrambenu tehnologiju na Poljoprivrednom fakultetu. To je bila želja mojih roditelja. Oni su naravno imali neke svoje ideje, imam ih i ja. Svaki roditelj ih ima, ali nije to bilo dobro za mene. Ni srednja škola u koju sam išao na Banovom brdu nikada me nije zanimala – objasnio je kompozitor.