- Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog deteta htela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka.

Svađa zbog imovine

- Trebalo je da dođe, mi smo spremili i ručak i doček i sve, ali je nema. Nismo se čuli, nisam se čuo dve godine što bih sada. Advokati kažu da ne znaju ništa o tom slučaju i rešenju koje ona pominje, niko nije ni javio da će doći. Pa ja najviše na svetu želim da vidim to dete, nisam je video dve godine. Mene dete interesuje, nikakvi ratovi - kazao je- Nisam bio tu kada je dolazila, ne znam što bi sa policijom došla, nije se najavila. Tu presudu bih valjda i ja morao da dobijem. Ona je tu povremeno živela sa mojim pokojnim, to je sve moje. To je sve na mene, koji njen stan na Vračaru, ništa ne razumem. Ona ima tu svoje stvari, garderou, ali dve godine nije bila tu. Otkud njoj stan na Vračaru? Neka dođe, biće nam zadovoljstvo, kako drugačije - zaključio je Miša tada.