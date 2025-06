Isplivao sadržaj koji je dugo čuvan u telefonu Saše Popovića, oglasio se pevač: "Tokom mog nastupa, on je..." Zoran Ružić Ferari , učesnik ovogodišnje sezone rijaliti šou-programa "Zvezde Granda", ispričao je neobičnu priču o tome kako je dospeo u ovaj TV format.

- Jedna sasvim spontana priča koja seže uz danas pokojnog Sašu Popovića, koji je baš ovo vozilo u kojem sedimo poručio u "Ferarijevom" servisu u Beču, našoj auto- kući, gde radim. Pevušio dok sam radio na autu, on me čuo i pozvao, rekao je: "Mali, dođi ovamo, čuo sam da pevaš, otpevaj nešto" - prisetio se Zoran.

- Počnem pesmu Šabana Šaulića "Lepi dani mog detinjstva", tu me snimi, bilo mu je zanimljivo, pohvalio me i rekao onu svoju čuvenu rečenicu: "Zvezde Granda, ideš, majstore" i taj video je ostao u njegovom telefonu. Otkud Zoki Ferari: pošto smo se upoznali, Saša je prilikom mog prvog nastupa, kada sam se na njegov nagovor prijavio u "Zvezde Granda", tad već bio na lečenju, ali je tražio da ima uvid u sve nastupe, nazvao direktora Gorana Šljivića i rekao mu daj mi tog što peva sad - dodao je Ružić.

- Rekao mi je sledeće: "Uz dužno poštovanje, to tvoje prezime neće niko upamtiti, a ti si toliko specifičan i poseban, od danas si Zoki Ferari, je l' se slažeš s tim", rekao sam: "Naravno, šefe" i tako je došlo do tog nadimka. Smatram da je to obeležilo moj život - zaključio je Zoki za "Grand".